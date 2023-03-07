Экс-разведчик США Риттер призвал слушать слова Путина о целях России на Украине

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что людям нужно слушать президента России Владимира Путина, так как он обозначил цели России на Украине. Видео с речью Риттера опубликовано на его Youtube-канале.

«Вам просто нужно слушать, что он (Путин. — «Газета.Ru») говорит. Россия находится в состоянии конфликта, оборонная промышленность работает на полную мощность. Люди, за безопасность которых он несет ответственность, будут защищены. Те, кто угрожает им, будут отодвинуты на то расстояние, на которое стреляют ракеты противника», — сказал бывший офицер.

Риттер также выразил мнение, что переданные Украине со стороны США дальнобойные ракеты не обеспечат ей превосходства на поле боя.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Соединенные Штаты сильно уступают России в оборонной промышленности.