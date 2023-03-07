Глава МИД Франции Колонна призвала к «массовой» военной помощи Киеву для контрнаступления

Глава МИД Франции Катрин Колонна во время заседания Комиссии по международным делам Национального собрания заявила, что военная помощь Украине со стороны западных стран должна быть «массовой и быстрой», чтобы страна смогла «не только выстоять», но и иметь возможность контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша военная поддержка Украины должна быть массовой и быстрой, чтобы помочь Украине не только выстоять, но и быть в состоянии, когда она захочет и сможет, вести контрнаступление и изменить положение сил на поле боя», — сказала она.

Колонна отметила, что сейчас Киеву больше всего нужны новые боеприпасы и системы ПВО.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил журналисту Дэну Боллу, что украинский президент Владимир Зеленский «фактически говорит всем», что проиграл на фоне ситуации в Артемовске и просит «выиграть войну» для украинцев.