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Глава МИД Франции Колонна призвала к «массовой» военной помощи Киеву для контрнаступления

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Global Look Press

Глава МИД Франции Катрин Колонна во время заседания Комиссии по международным делам Национального собрания заявила, что военная помощь Украине со стороны западных стран должна быть «массовой и быстрой», чтобы страна смогла «не только выстоять», но и иметь возможность контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша военная поддержка Украины должна быть массовой и быстрой, чтобы помочь Украине не только выстоять, но и быть в состоянии, когда она захочет и сможет, вести контрнаступление и изменить положение сил на поле боя», — сказала она.

Колонна отметила, что сейчас Киеву больше всего нужны новые боеприпасы и системы ПВО.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил журналисту Дэну Боллу, что украинский президент Владимир Зеленский «фактически говорит всем», что проиграл на фоне ситуации в Артемовске и просит «выиграть войну» для украинцев.

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