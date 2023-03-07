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Контр-адмирал Гуринов: четыре F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар по аэропорту Алеппо

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Omar Sanadiki/Reuters

Четыре истребителя F-16 Военно-воздушных сил Израиля 7 марта нанесли ракетный удар из акватории Средиземного моря по международному аэропорту «Эн-Найраб» в сирийском городе Алеппо. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов на брифинге, передает РИА Новости.

«Седьмого марта с 02:02 до 02:13 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из восточной части акватории Средиземного моря нанесли ракетный удар по международному аэропорту «Эн-Найраб» в городе Алеппо», - сказал Гуринов.

По его словам, работа аэропорта временно приостановлена. В результате ударов были повреждены взлетно-посадочная полоса и радиолокатор, отметил контр-адмирал.

Он также добавил, что из-за этого доставка гуманитарных грузов из зарубежных стран в Сирии временно не осуществляется.

Ранее об ударах по аэропорту в Алеппо сообщало Министерство обороны Сирии.

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