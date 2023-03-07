Омбудсмен Москалькова рассказала об обмене военнопленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова сообщила, что, несмотря на достигнутую договоренность с украинской стороной по обмену военнопленными по формату «160 на 160», Украина согласилась обменять лишь 90 человек. Об этом она написала в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Как рассказала омбудсмен, 7 марта состоялся очередной обмен военнопленными между РФ и Украиной. Она отметила, что очень рада за вернувшихся российских военных, жизни которых теперь ничто не угрожает и совсем скоро они встретятся с близкими.

«К сожалению, вместо ранее достигнутой договоренности «160 на 160», украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек», — написала Москалькова.

При этом она назвала очень важным, что переговорный процесс продолжается, и добавила, что Россия «борется» за каждого российского военнослужащего.

7 марта Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 90 военных. В министерстве рассказали, что их доставят в Москву для лечения и реабилитации. В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении в страну 130 военнопленных в результате обмена.