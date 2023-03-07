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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский фактически признал поражение из-за Артемовска

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил журналисту Дэну Боллу, что украинский президент Владимир Зеленский «фактически говорит всем», что проиграл на фоне ситуации в Артемовске и просит «выиграть войну» для украинцев. Соответствующее интервью опубликовано на Youtube-канале Макгрегора.

«Зеленский фактически говорит всем: «Я проиграл, и если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну для нас, все кончено», — сказал он.

Экс-советник главы оборонного ведомства США также отметил, что Зеленский, по его мнению, не последует советам украинских генералов, советующих выйти из Артемовска и установить новую линию обороны. При этом, по словам Макгрегора, потери ВСУ достигают уже 200 тыс. человек.

Полковник также выразил мнение, что «лучшие солдаты» армии Украины мертвы.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина уже потерпела крах как государство.

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