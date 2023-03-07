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Глава МИД Мали обвинил Францию и НАТО в распространении терроризма на Черном континенте

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп дал интервью изданию Al Mayadeen, в котором рассказал о роли Франции и прочих стран НАТО в распространении терроризма на территории Черного континента.

Глава МИД республики заявил, что интервенция Североатлантического альянса в Ливию нарушила стабильность региона.

В результате появились многочисленные бандформирования, которые сейчас действуют в большинстве стран западной части материка.

Африканцы способны самостоятельно вести внутреннюю политику и выбирать партнеров на международной арене, приводит слова министра ФАН.

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