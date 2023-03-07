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Публицист объяснил желание Киева заполучить кассетные боеприпасы

Публицист Голубь: у Киева отсутствуют «моральные тормоза»

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Shutterstock

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН объяснил желание Киева заполучить кассетные боеприпасы. По его мнению, это говорит об отсутствии «моральных тормозов» у украинских властей, а также об их истинном неблаготворном отношении к собственной стране и ее жителям.

«Впрочем, отсутствие моральных тормозов киевские власти демонстрируют на протяжении всего конфликта, с 2014 года. Так, украинские военные многократно применяли белый фосфор. Кассетные боеприпасы Киев тоже применял — еще прошлой весной. Об этом сообщали не только российские источники, но и западные СМИ, которые оправдывали эти факты военной необходимостью», — отметил Голубь.

По его словам, главная проблема заключается в том, что неразорвавшиеся кассетные боеприпасы превращаются во множество противопехотных мин, которые будут травмировать мирных людей.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина попросила США поставить ей кассетные авиационные боеприпасы МК-20, части которых Киев хочет сбрасывать с дронов.

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