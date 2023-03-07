Путин поручил усовершенствовать систему оказания психологической помощи военным и беженцам

Президент России Владимир Путин дал поручение до 30 июня рассмотреть вопрос об усовершенствовании системы оказания психологической помощи населению, в том числе военнослужащим, вынужденным переселенцам и беженцам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Сообщается, что с такой инициативой российский лидер выступил после встречи с участниками II Конгресса молодых ученых и слушателями программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования в декабре 2022 года.

«Рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и психологической поддержки населению, уделив особое внимание беженцам и вынужденным переселенцам, в том числе детям и подросткам», — говорится в публикации.

Кроме того, президентом поручено осуществить системную работу «по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих и членов их семей».

Также Владимир Путин поручил до 30 июня 2023 года представить предложения об установлении в стране профессионального праздника — Дня психолога.

В прошлом году глава российского государства заявлял, что поручит рассмотреть вопрос об объявлении 22 ноября Днем психолога.