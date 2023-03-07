Киев одобрил принудительную эвакуацию детей из зоны боевых действий

Кабмин Украины одобрил принудительную эвакуацию детей из зоны проведения боевых действий. Об этом сообщает Telegram-канал украинского министерства реинтеграции.

По информации министерства, пока под критерии зоны активных боевых действий попадает только Артемовск (украинское название — Бахмут).

«Основанием для проведения обязательной эвакуации отныне является решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения», — говорится в сообщении министерства.

Эвакуация детей может проводиться в сопровождении одного из родителей, либо лица, их заменяющего. Отказ родителей или опекунов на эвакуацию ребенка не принимается.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев говорил, что из Купянска насильно вывозят жителей этого города, передавая их дома военным Вооруженных сил Украины (ВСУ).