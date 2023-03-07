Минобороны сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву зоны 90 российских военнослужащих

Минобороны России сообщило о возвращении 90 российских военнослужащих с территории, подконтрольной Киеву.

«7 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в военном ведомстве.

Военнослужащих доставят в Москву в подведомственные Минобороны медучреждения для лечения и реабилитации, им окажут психологическую помощь, рассказали в Минобороны.

16 февраля Минобороны РФ сообщало о возвращении из украинского плена 101 российского военнослужащего.

4 февраля между Россией и Украиной прошел очередной обмен пленными. Российская сторона вернула на родину 63 военнослужащих, которые были в плену у украинской армии. На Украину при обмене передали 116 человек и тела погибших «иностранных волонтеров-добровольцев».