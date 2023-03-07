Ветерана ВС США Ноктиса Дрейвена разозлило решение украинского военного командования отправить раненых солдат Вооруженных сил Украины в бой. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я не знаю, может быть, это потому, что когда-то я тоже был военным, но я чувствую, как у меня кровь закипает в жилах, я не могу выразить словами, как я зол», — написал Дрейвен.

Так он прокомментировал видеозапись, на которой украинские военные жаловались на решение командования. Американский ветеран добавил, что в такой ситуации их может спасти только Россия, в то время как Киев и страны Запада готовы отправить военных на убой.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом российских Вооруженных сил заявил, что Потери в рядах Вооруженных сил Украины растут и в феврале их число превысило 11 тыс.