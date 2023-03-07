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Советник главы офиса Зеленского Подоляк: удар по российскому А-50 нанесли «партизаны»

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Александр Вильф/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в Twitter, что атаку на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме в Белоруссии под Минском совершили «местные партизаны».

«Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористическая акция, проведенная, кстати, местными партизанами», — написал он.

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что распорядился провести «жесточайшую зачистку» в республике после атаки на российский военный самолет А-50 под Минском. По его словам, в связи с попыткой диверсии в стране задержаны более 20 человек, «остальные прячутся» за границей. Он отметил, что главной задачей Минска было не допустить проникновения диверсанта в Россию. Лукашенко также считает, что Украина пытается втянуть Белоруссию в военный конфликт, «однако сделать это не удастся». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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