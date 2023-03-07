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ZDF: у ФРГ недостаточно боеспособных танков для сил быстрого реагирования НАТО

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Fabian Bimme/Reuters

Бундесвер не может полностью выполнить свои обязательства перед НАТО из-за отсутствия в наличии боеспособных танков для оперативной группы повышенной готовности альянса. Об этом сообщает ZDF со ссылкой на документ оборонного ведомства страны.

«Бундесвер едва ли может выполнить свои обязательства перед НАТО в отношении международной оперативной группы повышенной готовности «Острие копья»… Внутренние документы бундесвера свидетельствуют об ощутимых проблемах с боевой готовностью танковых сил группы повышенной готовности», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 393-й танковый батальон Тюрингии, который относится к силам быстрого реагирования альянса, должен иметь в боевой готовности 30 из 44 танков на случай чрезвычайной ситуации. Согласно закрытому докладу 37-й мотопехотной бригады, на который ссылается ZDF, в феврале в данном батальоне было 20 боеспособных машин, а в июле, по прогнозу, их будет 14.

Ранее представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц заявил, что точных планов по поставкам танков Leopard 2 Украине все еще нет, в Германии обучаются украинские танковые бригады для согласованного количества боевых машин.

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