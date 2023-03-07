На всей территории Украины в третий раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что воздушные сирены прозвучали в украинских регионах почти в одно время — около 15:10 (мск).

До этого 7 марта воздушная тревога объявлялась на всей Украине дважды. Сирена звучала по всей стране, в том числе в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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