Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: в Артемовске осталось до 20 тыс. бойцов ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в Артемовске (украинское название — Бахмут) идут тяжелейшие бои, в городе находятся 12-20 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины, передает сообщение пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин подчеркнул, что ни один населенный пункт, взятый под контроль бойцами ЧВК, не был оставлен. Он также заявил, что за февраль ЧВК «Вагнер» уничтожила около 11 тыс. украинских бойцов, тем самым подтвердив данные, озвученные министром обороны РФ Сергеем Шойгу на совещании с руководством российских ВС.

Пригожин также отреагировал на заявление министра о том, что взятие Артемовска позволит вести наступление вглубь обороны украинских войск. Основатель ЧВК призвал не делить шкуру неубитого медведя и дать «вагнеровцам» спокойно делать свое дело. По его словам, Киев подкидывает в район Артемовска «все новые и новые тысячи», в этом районе днем и ночью идут тяжелейшие бои и украинцы «никуда не сбегают».