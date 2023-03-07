МО РФ сообщило о нанесении поражения 74 артиллерийским подразделениям ВСУ

В Минобороны России сообщили, что авиация и артиллерия Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесла поражение 74 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах.

Также в Минобороны России сообщили, что авиация Военно-космических сил РФ сбила украинский самолет Су-24 в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Кроме того, за минувшие сутки спецоперации российские силы перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и уничтожили 11 украинских беспилотников.

В Министерстве обороны России добавили, что в российские авиация и артиллерия в течение суток на Купянском направлении уничтожили более 30 военных Вооруженных сил Украины и самоходную артиллерийскую установку «Krab». Отмечается, что бои проходили на территориях населенных пунктов Гряниковка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка ЛНР.