МО: ВС на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили более 60 украинских военных

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в ходе спецоперации оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» ликвидировано более 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, поражены украинские военные за прошедшие сутки в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка Донецкой народной республики, Дорожнянка и Малая Токмачка Запорожской области.

«Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа...» — информировал Конашенков.

По его словам, во время спецоперации Вооруженные силы РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства Соединенных Штатов, артиллерийскую систему М777 американского производства и гаубицу Д-30. Все вооружение, ликвидированное российскими военными, принадлежало украинской стороне, подчеркнул Конашенков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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