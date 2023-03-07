МО РФ: на Купянском направлении уничтожены более 30 бойцов ВСУ и польская самоходка KRAB

Министерство обороны России сообщает, что российские авиация и артиллерия в течение суток на Купянском направлении уничтожили более 30 военных Вооруженных сил Украины и самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

Отмечается, что бои проходили на территориях населенных пунктов Гряниковка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка ЛНР.

Помимо артустановки, также были ликвидированы один украинский танк и самоходная гаубица «Акация».

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинское командование перебрасывает на Купянское направление неподготовленных военнослужащих, у 80% дислоцированных на этом участке бойцов вовсе нет боевого опыта.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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