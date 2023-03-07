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Минобороны сообщило о сбитом в Херсонской области украинском Су-25

Авиация Военно-космических сил РФ сбила украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Крынки Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также за минувшие сутки спецоперации российские силы перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и уничтожили 11 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Червонопоповка и Новоселовское Луганской народной республики, Валерьяновка, Горловка, Кирилловка, Макеевка, Новоандреевка Донецкой народной республики, а также под Мирным в Запорожской области, Горобьевкой и Табаевкой в Харьковской области.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения сбили в ДНР украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, а в Запорожской области — самолет Су-27.

По информации российского военного ведомства, всего за время спецоперации на Украине было уничтожено 398 самолетов, 217 вертолетов и более 3,3 тыс. беспилотников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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