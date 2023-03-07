Глава МИД КНР возмутился разным отношением США к суверенитету в ситуациях с Тайванем и Украиной

Пекин не понимает, почему США по-разному относятся к суверенитету в ситуациях с Тайванем и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Цинь Ган на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей.

«Почему, когда дело идет об Украине, США разглагольствуют об уважении суверенитета и территориальной целостности, а если речь о вопросе Тайваня и Китае, то они не уважают суверенитет и территориальную целостность КНР?» — цитирует чиновника Общественная служба новостей. Он отметил, что «китайский народ резонно задает вопросы».

Глава МИД Китая обратил внимание, что Вашингтон требуют от Пекина не поставлять оружие России. Одновременно американские власти продолжают поставки вооружений на Тайвань, указал политик. Он уточнил, что США «на протяжении длительного времени» нарушают консенсус от 17 августа 1982 года.