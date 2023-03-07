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ВС КНДР обвинили Южную Корею в провокации на границе, зафиксировав 30 артвыстрелов

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Reuters 

В Генштабе Корейской народной армии сообщили об артиллерийской стрельбе на территории Южной Кореи недалеко от межкорейской границы. Такие действия в Пхеньяне расценили как провокацию, передает агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Утром противник совершил провокацию, использовав артиллерию. На полигоне в городе Пхаджу в провинции Кенгидо было выпущено около 30 снарядов», — говорится в заявлении.

Представитель Генштаба ВС Северной Кореи назвал этот инцидент «серьезной провокацией», которая «еще больше усугубляет сложившуюся ситуацию».

«Строго предупреждаем сторону противника, что ему следует немедленно остановить такие военные шаги в районе военной демаркационной линии», — сказал он.

В Пхеньяне подчеркнули, что после обнаружения выстрелов на южнокорейской территории артиллеристам КНДР отдали приказ поддерживать готовность огневых средств и следить за Южной Кореи. Кроме того, сообщается, что были приняты меры по усилению наблюдения и противовоздушной обороны.

Ранее заместитель руководителя МИД КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген призвал ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений Южной Кореи и США, которые, по его мнению, усиливают напряженность на полуострове.

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