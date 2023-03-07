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В Германии заявили об отсутствии точных планов по поставкам Leopard-2 Украине

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Global Look Press

Точных планов по поставкам танков Leopard 2 Украине все еще нет, в Германии обучаются украинские танковые бригады для согласованного количества боевых машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны ФРГ Арне Коллатца.

«Что касается текущей инициативы, то сейчас проходит обучение украинцев в Германии, которое будет окончено своевременно», — уточнил он.

По словам представителя немецкого военного ведомства, в дальнейшем в планах поставка пакета военной помощи в виде танков.

«За рамками этого на данный момент нет конкретных планов для (поставки) очередных пакетов», — пояснил Коллатц.

Другие подробности по поставкам Leopard 2 украинской стороне Берлином неизвестны.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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