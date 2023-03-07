Лукашенко поручил провести зачистку тех, кто вынашивает террористические планы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил на всей территории страны провести «жесточайшую зачистку» тех, кто вынашивает террористические планы. Об этом сообщает «БелТА».

«Я распорядился несколько дней назад по всей стране провести жесточайшую зачистку», — сказал он.

Белорусский лидер назвал инцидент с российским самолетом А-50 уроком. Он отметил, что противники власти «спрятались и сидят», «чего-то ждут».

«Мы их должны найти. А им я хочу сказать, чтобы они готовились. Мы уже к ним идем. Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся. Лучший вариант — если они придут сами, придут и сдадутся. Это будет для них спасение. Мы их всех вычислим. Вычистим из нашего общества», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии считает, что оппозиционеры с момента массовых протестов после выборов в 2020 году так и не смогли ничего понять.

«Мы к ним по-человечески: если вы одумались – возвращайтесь. Есть там одурманенные, пусть возвращаются. Заявления уже поступают. Но те, кто совершал, а особенно сейчас совершают вот такие правонарушения, и являются пособниками террористов», — добавил глава государства.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что после попытки совершить диверсию против самолета А-50, были подняты тысячи силовиков с целью не допустить проникновения террориста в Российской Федерации.