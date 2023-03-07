Глава Минобороны Польши Блащак заявил о прибытии на Украину систем ПВО Patriot

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на Украину прибыли американские системы противовоздушной обороны (ПРО) Patriot. Об этом он рассказал в интервью испанскому изданию La Razón.

«Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины», — заявил он.

Также он отметил, что решение о предоставлении Киеву западных истребителей должно приниматься на более широком уровне союзников Украины.

26 февраля глава минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинские войска еще не получили американские ЗРК Patriot, добавив, что просил у Деда Мороза еще и истребители.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США за последний год передали Украине военной помощи на сумму более $32 млрд.