Алаудинов утверждает, что военные РФ и Украины ориентируются на весеннюю распутицу

Военным РФ и Украины сейчас приходится выстраивать свои боевые действия с учетом весенней распутицы, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, весенняя распутица может окончиться к середине следующего месяца.

«Я так понимаю, что каждый из нас делает корректировку на это событие – на распутицу. В конечном итоге, наверное, сама распутица может закончиться к середине апреля», — пояснил помощник главы республики.

Также Алаудинов добавил, что в дальнейшем у российских и украинских военных еще полтора месяца на принятие решения по тактике боевых действий.

«Мы свою работу наладили таким образом, что наши подразделения ежедневно идут вперед на тех участках, где это для нас приемлемо в формате того, чтобы нести минимальные потери и давать максимальный результат», — заключил он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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