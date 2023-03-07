Алаудинов заявил о взятии в Артемовске большого числа пленных ВСУ за последние дни

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о взятии российскими войсками большого количества украинских военнопленных за последние дни. Об этом Алаудинов сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Командир спецназа отметил, что большинство пленных с Западной Украины.

«Они находятся не в лучшем состоянии, что естественно, потому что они все в таком состоянии, что дух у них не на высшем уровне, все уставшие морально и психологически», — сказал он.

По мнению Алаудинова, на передовую в Артемовск в качестве пушечного мяса отправляются «те силы и средства, которые не жалко» украинскому командованию. Кроме того, он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят «три корпуса», которые «должны будут ударить» по российским войскам в контрнаступлении.

«Ситуация двоякая. Расслабляться и думать, что они все уставшие и не хотят воевать, нельзя. Надо делать свою работу именно с пониманием сложившейся ситуации», — заключил помощник Кадырова.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что бои за Артемовск продолжаются, подчеркнув, что взятие города позволит вести наступление вглубь обороны украинских войск.