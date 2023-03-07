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ES: запас боеприпасов в Великобритании «опасно низок» из-за конфликта на Украине

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Jon Mills/AP

Запас боеприпасов в Великобритании «опасно низок» из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает The Evening Standard.

Отмечается, что арсеналы опустошены из-за стремления обеспечить снабжение Украины в условиях противостояния с Россией.

На фоне этого военный комитет Палаты общин королевства призвал к восстановлению запасов вооружения. Это может занять не менее десяти лет, что «поставит под угрозу национальную безопасность Великобритании», говорится в статье.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на заявление чиновников писала, что запасов вооружения в Германии может хватить лишь на несколько дней в случае войны, а их восполнение обойдется стране в €20 млрд.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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