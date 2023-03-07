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Шойгу назвал количество женщин-военных, участвующих в спецоперации

Шойгу: в СВО участвуют 1,1 тыс. женщин-военнослужащих, каждая третья получила госнаграды

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в специальной военной операции принимают участие 1,1 тыс. женщин-военнослужащих, каждая третья из которых уже получила государственные награды. Об этом Шойгу сказал в ходе селекторного совещания в оборонном ведомстве, передает РИА Новости.

«Тысяча сто женщин-военнослужащих принимают участие в спецоперации, каждая третья награждена государственными наградами», — сообщил он.

Министр обороны выразил благодарность всем женщинам российской армии, отметив их добросовестность, профессионализм и ответственный подход к порученному делу. Накануне Международного женского дня Шойгу пожелал военнослужащим «крепкого здоровья, весеннего настроения и семейного благополучия».

Глава российского оборонного ведомства добавил, что в рядах Вооруженных сил РФ на сегодняшний день служат более 39 тыс. женщин, почти пять тыс. из них носят офицерские погоны.

Также Сергей Шойгу заявил, что взятие Артемовска позволит российской армии вести наступление вглубь обороны украинских войск.

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