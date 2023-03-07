Шойгу: наращивание Западом поставок оружия Киеву не приводит к успехам ВСУ на поле боя

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Запад в рамках американской стратегии «сломить Россию силой оружия» наращивает поставки оружия Киеву, однако, по его словам, это не приводит к успехам Украины на поле боя. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках американской стратегии «сломить Россию силой оружия» западные страны наращивают поставки вооружения и военной техники на Украину, расширяют программы обучения личного состава украинской армии», — сказал Шойгу.

Он отметил, что поддержка странами НАТО не приводит к успехам Украины на поле боя.

Также Шойгу в ходе селекторного совещания с руководителями Минобороны заявил, что потери в рядах Вооруженных сил Украины растут, в феврале их число превысило 11 тысяч.

Кроме того, он отметил, что в результате наступления на Донецком направлении Вооруженные силы РФ взяли под контроль пять населенных пунктов.