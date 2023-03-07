Шойгу заявил о росте на 40% потерь в ВСУ в феврале

Потери в рядах Вооруженных сил Украины растут, в феврале их число превысило 11 тысяч, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом российских Вооруженных сил.

Он отметил, что поддержка со стороны НАТО привела не к успехам украинской армии на боле боя, а наоборот — к увеличению потерь.

«Только в феврале они [потери] увеличились более чем на 40% по сравнению с январем», — уточнил Шойгу.

Шойгу выразил недоумение по поводу безразличия Киева, не считающегося с огромными людскими потерями в угоду Западу, к собственному народу.

Главы Минобороны отметил, что Запад наращивает поставки оружия и военной техники, а также расширяет программы обучения личного состава украинских военнослужащих в рамках стратегии «сломить Россию силой оружия». Министр также подчеркнул, что для РФ приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей.

Шойгу на совещании также рассказал, что на Донецком направлении российские подразделения взяли под контроль пять населенных пунктов.