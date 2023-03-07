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Россия объявила в розыск пятерых грузинских наемников, воевавших на стороне Украины

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Следственный комитет России объявил в международный розыск пятерых граждан Грузии, воевавших на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В рамках расследования фактов участия в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников следствием объявлены в международный розыск пять граждан Грузии, которым ранее заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще троим грузинским гражданам предъявлено обвинение.

В настоящее время российские следователи занимаются сбором данных, необходимых для привлечения к уголовной ответственности наемников и из других стран.

Ранее сообщалось, что из России выдворят уроженца Средней Азии за намерение воевать на стороне Украины.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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