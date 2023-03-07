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Советник Пушилина Гагин сообщил о хаотичном отступлении небольших групп ВСУ из Артемовска

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Alex Babenko/Reuters

Помощник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что в настоящее время наблюдается хаотичное отступление украинских военных из Артемовска (украинское название — Бахмут), передает РИА Новости.

По его словам, украинские военные, отступая, несут потери либо сдаются в плен.

Ранее агентство France Presse со ссылкой на украинского военнослужащего сообщало, что подразделения украинских войск отступают от Артемовска «маленькими группами». Боец ВСУ рассказал, что единственный путь из Артемовска лежит через разбитые дороги, ведущие к городу Часов Яр.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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