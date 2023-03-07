Генерал США Хекер: ВВС Украины уже используют высокоточные авиабомбы

Командующий американскими Военно-воздушными силами в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Вооруженные силы Украины уже применяют высокоточные авиабомбы. Об этом сообщает украинское издание «Первый национальный».

Отмечается, что украинские ВВС получили возможность использовать высокоточные авиабомбы Joint Direct Attack Munition-Extended Range или JDAM-ER против российских войск на расстоянии до 45 миль (72 км).

По словам Хекера, общее количество JDAM-ER, которое сейчас находится на Украине, ограничено, их хватит для нанесения нескольких ударов.

Стандартные комплекты JDAM предназначены для совместного использования с различными типами неуправляемых бомб серии Mk 80 и другими боеприпасами, в таком виде они превращаются в высокоточное оружие. Обычная бомба JDAM может, в зависимости от высоты, с которой она выпущена, поражать цели на расстоянии до 24 км. А вот добавление к JDAM-ER комплекта крыльев увеличивает дальность полета примерно до 72 км.

В феврале глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев должен скоро получить авиабомбы с дистанцией поражения в 72 и 150 км.