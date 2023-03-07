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Чехия хочет получить в дар от Швейцарии танки Leopard 2

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Global Look Press

В Минобороны Чехии заявили, что Прага готова получить от Швейцарии танки Leopard 2 в качестве дара, их покупка не обсуждалась.

По данным ведомства, этот вопрос не обсуждался, но если Швейцария решит отдать танки в знак признательности за помощь Чехии Киеву, то они готовы их принять.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что правительство страны передало на Украину военную помощь общей стоимостью 10 млрд крон (около $455 млн).

Он также добавил, что оборонные предприятия Чехии отправили на Украину вооружения еще на 30 млрд крон (около $1,3 млрд).

По словам Фиалы, в перечне военной помощи Украине: 89 танков, 39 гаубиц и 226 единиц бронетехники.

Заместитель министра обороны Чехии Даниель Блажковец заявил, что страна начнет производство мобильных систем противовоздушной обороны для Украины. По словам Блажковца, планируется создание сотни модифицированных вездеходов Toyota, оснащенных парой скорострельных пулеметов.

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