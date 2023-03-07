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Военный советник Игнат: Украина пока не планирует отправлять пилотов на обучение в США

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Paulo Whitaker/Reuters

Отправка украинских летчиков в США для обучения на западных боевых самолетах не предвидится, пока не решится вопрос с поставками истребителей. Об этом заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

Ранее телеканал NBC сообщал, что два украинских летчика прибыли в США, чтобы американские военные смогли оценить их навыки для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16.

Игнат заявил, что в первую очередь Киеву необходимо понимать, какой вид самолетов Запад предоставит украинским ВВС.

«Только тогда можно будет говорить, что пилоты отправятся (на обучение – ред.), список пилотов утвержден, лучшие определены», — сказал военный советник.

Как сообщала газета Politico, прибытие украинских пилотов в США для возможного обучения работе с западными боевыми самолетами, в том числе с истребителями F-16, не говорит об изменении позиции Вашингтона, который считает отправку Украине таких самолетов преждевременной.

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