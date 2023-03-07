Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов вернулся в зону СВО

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов ввернулся в зону проведения специальной военной операции (СВО) после попытки его отравления неустановленным веществом. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Алаудинова, он не восстановился полностью, так как на это нужно время.

«Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы находятся на передовой, себе позволить не могу. Лечиться будем на ходу», — поделился командир спецназа «Ахмат».

24 февраля Алаудинов сообщал о выписке из больницы после попытки отравления.

13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Алаудинова пытались отравить через письмо. Кадыров подчеркнул, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Командир спецназа «понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость».