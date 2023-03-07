РБК: Минобороны России предложило сохранять служебное жилье за семьями участников СВО

Министерство обороны РФ подготовило законопроект, который предполагает повышение социальной защищенности военнослужащих, включая сохранение служебного жилья за семьями участников специальной военной операции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства.

Уточняется, что в случае перевода военных за рубеж или в ряд регионов РФ за их семьями предлагается сохранить право на служебное и арендованное жилье.

Так, при принятии закона родственники участвующих в СВО смогут и дальше жить в служебном жилье, вне зависимости от места прохождения службы военных. Еще ожидается, что будет предоставляться компенсация за аренду жилой площади.

Схожие гарантии распространятся и для сотрудников органов внутренних дел.

Меры направлены на «повышение социальной поддержки и уровня социальной защищенности военнослужащих». Когда закон начнет действовать, дополнительных затрат из федерального бюджета на его реализацию не понадобится, обратили внимание в издании. Законопроект уже одобрен.

Ранее ЦБ рекомендовал банкам снизить комиссию за снятие и переводы с выплат участникам спецоперации.