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Подполковник Марочко заявил, что Киев усиливает группировку ВСУ в Артемовске

Марочко заявил о переброске Киевом сил ВСУ в Артемовске, чтобы избежать окружения ВС РФ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины усиливают группировки своих войск в Артемовске (украинское название — Бахмут) в ДНР, чтобы препятствовать полному окружению города российскими военными. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По его словам, с этой целью отмечена переброска более ли менее боеспособных подразделений ВСУ на запад Артемовска, усилены позиции в районе дорог снабжения.

Также Марочко добавил, что украинские войска усилили артобстрелы и ведут огонь по российским военным из района города Часов Яр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Daily Mail, битва за Бахмут (Артемовск) стала для украинской армии одной из самых трудных и болезненных. Тем временем руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что украинские военные готовятся окружить его подразделение и формируют четыре новые бригады вокруг Бахмута, чтобы деблокировать город. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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