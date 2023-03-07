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Украинский командир назвал последствия отступления ВСУ из Артемовска

Командир Ярославский: если ВСУ сдадут Артемовск, под удар попадут Часов Яр и Краматорск

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Yevhenii Zavhorodnii/Reuters

Города, которые расположены рядом с Артемовском в Донецкой народной республике (украинское название — Бахмут), могут принять на себя весь удар, если украинские войска оставят этот населенный пункт. Об этом заявил юрист и командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский, передает РИА Новости.

«Люди должны понимать, что если сейчас ВСУ отпустят Бахмут, несмотря на жертвы, которые мы принесли... мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города», — сказал он.

По словам украинского военного, этот могут быть, к примеру, Часов Яр, Краматорск и другие города.

«Не факт, что они (российские силы. — «Газета.Ru») остановятся, если мы сдадим Бахмут. Ад в Бахмуте мы должны сдерживать там», — добавил он.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины формируют группировки в населенных пунктах вокруг Артемовска.

До этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение обороны Артемовска и укрепление в городе позиций украинских военных.

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