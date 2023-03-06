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Чехия вслед за ФРГ подала Швейцарии заявку на покупку танков Leopard 2

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Mindaugas Kulbis/AP

Глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила, что Чехия вслед за Германией обратилась к Швейцарии с запросом на продажу танков Leopard 2 германского производства. Об этом она рассказала в эфире телеканала SRF.

По ее словам, сначала швейцарская сторона получила запрос из Берлина, а теперь получила еще один из Праги. Амхерд подчеркнула, что Берн хочет сохранить определенный запас танков, чтобы гарантировать безопасность своей страны.

«Кроме того, будет определенное количество танков, которые нам не нужны и которые могут быть поставлены, если парламент решит их списать», — заявила Амхерд.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее пресс-секретарь минобороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт подтвердил, что Германия направила Швейцарии запрос на покупку танков Leopard 2.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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