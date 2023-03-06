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Глава Минобороны Британии Уоллес заявил об острой необходимости заменить военную технику

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Toby Melville/File Photo/Reuters

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес во время конференции по обороне и безопасности заявил, что военная техника армии страны на фоне украинского конфликта «остро нуждается в замене». Об этом сообщает Conservative Home.

Уоллес отметил, что стране нужно модернизировать армию, которая «устарела около 15 лет назад».

«Техника, а не люди, остро нуждается в замене», — сказал министр.

По его словам, украинский конфликт требует ускорить реализацию проектов, связанных с модернизацией армии Великобритании.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в США намерен объявить о повышении оборонных расходов страны на пять миллиардов фунтов стерлингов (более 6 млрд долларов. — «Газета.Ru»).

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