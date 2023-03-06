Экс-помощник президента США Болтон призвал нарастить число ядерных боезарядов в стране

Соединенным Штатам следовало бы заняться вопросом о количестве своих ядерных боезарядов, а не выработкой договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Такое мнение выразил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в колонке для газеты The Washington Post.

Комментируя решение РФ приостановить участие в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), политик выступил за то, чтобы Вашингтон сейчас сосредоточился не на выработке дальнейших договоренностей, а на решении «фундаментальных вопросов о том, насколько нужно нарастить ядерные ресурсы США, чтобы противостоять двум противникам», в качестве которых он указывает Россию и Китай.

По мнению дипломата, «было бы самоубийством отстаивать позицию, в соответствии с которой США удовлетворило бы наличие у всех трех стран равного числа боеголовок: результат, типичный для соглашений в области контроля над вооружениями».

«Но сколько пригодных для доставки ядерных боезарядов потребовалось бы США для самообороны и обеспечения сдерживания? Сколько еще вооружений стало бы оптимальным числом или хотя бы минимально необходимым? Числом, равным тому, чем вместе располагают Москва и Пекин, или превосходящим это?» — пишет Болтон.

Кроме того, добавляет он, «стремящиеся к обладанию ядерным оружием государства», к которым дипломат относит Северную Корею и Иран, «почти наверняка считают Россию и Китай дружественными странами, а США и их ядерных союзников Великобританию и Францию ​​врагами».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон всегда будет готов к взаимодействию с Россией по контролю над ядерными вооружениями, «также, как США и Советский Союз делали это даже в разгар холодной войны».