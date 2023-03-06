Экс-советник Пентагона Макгрегор вынес Западу предупреждение

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор вынес Западу предупреждение. Об этом сообщает РИА Новости.

Он призвал Запад вспомнить о страхе войны для сдерживания эскалации.

«В Европе и Северной Америке есть много людей, которые потеряли свой здоровый страх перед войной. Я имею в виду, что все должны бояться войны», – цитирует Макгрегора ФАН.

И подчеркнул, что ошибочно делать заключение, что «война – это всегда то, что происходит в чужой стране». В таком впечатлении, по его словам, виноват опыт западных стран в Афганистане, Ираке и Сирии.

Ранее Общественная служба новостей писала, что глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден огласит план бюджета на 2023 финансовый год в четверг, 9 марта.

Президент США представит проект во время своего посещения Филадельфии, где «выступит с речью, посвященной его планам инвестировать в Америку, продолжить снижать цены для американцев».