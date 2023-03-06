Пашинян назвал терроризмом убийство азербайджанскими силами трех полицейских в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Брисем Рекфеем заявил, что действия военных Азербайджана, которые привели к гибели трех полицейских в Нагорном Карабахе, являются актом терроризма. Об этом говорится на сайте правительства страны.

Отмечается, что премьер-министр обратил внимание Рекфея на совершение диверсии военными Азербайджана 5 марта в Нагорном Карабахе.

«Пашинян подчеркнул, что действия азербайджанской диверсионной группы нельзя квалифицировать иначе как терроризм, и добавил, что параллельно с действиями, направленными на блокирование Лачинского коридора и создание гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе в течение почти трех месяцев, Азербайджан продолжает терроризировать армянское населения Арцаха для достижения конечной цели — этнической чистки», — сказано в пресс-релизе.

Согласно сообщению кабмина, премьер Армении также указал на необходимость отправки международной группы по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва серьезно обеспокоена обострением напряженности в Нагорном Карабахе и призывает стороны к сдержанности.