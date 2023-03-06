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СКР сообщил о продлении срока расследования по делу о теракте на Крымском мосту до 8 июня

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Телеграм-канал «Говорит Москва»

Следователь Следственного комитета России заявил в суде в связи с решением вопроса о продлении меры пресечения пяти фигурантам дела о теракте на Крымском мосту, что срок расследования продлен до 8 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«Срок следствия продлен до 8 июня, необходимо завершить еще 40 судебных экспертиз, получить ответы на запросы», — сказал он.

Ранее вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин заявил, что восстановление железнодорожной части Крымского моста должно быть завершено к середине лета. Как рассказал Хуснуллин, на одном из двух железнодорожных пролетов моста ведется полноценная работа и по нему идут поезда.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, что привело к возгоранию цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста, пять человек погибли.

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