МО РФ заявило об обстреле Азербайджаном служебной машины в Нагорном Карабахе

Министерство обороны России заявило, что 5 марта военными Вооруженных сил Азербайджана был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению ведомства, боестолкновение произошло в районе населенного пункта Дюкянлар в 10:00. Уточняется, что в результате инцидента погибли три сотрудника правоохранительных органов и еще один был ранен. Кроме того, погибли два азербайджанских военных.

Как передает российское оборонное ведомство, командование миротворцев РФ проводит разбирательство с армянской и азербайджанской сторонами.

5 марта Министерство иностранных дел Азербайджана заявило о необходимости вывода армянских военнослужащих из Карабаха. В ведомстве также потребовали выполнения Трехсторонней декларации между Азербайджаном, Арменией и Россией, прекращения нелегальной перевозки вооружения и боеприпасов, личного состава и мин из Армении на азербайджанскую территорию.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские миротворцы зафиксировали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе три нарушения режима прекращения огня.