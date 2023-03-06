Украинские военные в Артемовске заявили о низких шансах выжить и старом оружии

Военные Вооруженных сил Украины в Артемовске заявили о плохой подготовке, старом оружии, больших потерях и низких шансах выжить. Об этом пишет Kyiv Independent.

Отмечается, что, по словам украинских военных, их почти сразу отправили на «нулевую линию», несмотря на то, что обещали послать на «вторую и третью».

Как рассказал изданию пехотинец ВСУ по имени Александр, многие батальоны отправляют в Артемовск ночью и без подготовки. Он добавил, что спустя пять месяцев боев выжила только половина его подразделения. В то же время один из военных посчитал, что шанс выжить и вернуться с позиции в районе города составляет 30%.

«Мы ждем поддержку, поддержки нет. Они говорят нам: <...> вы получите поддержку через полчаса-час. Мы ждем семь часов», — сказал украинский военнослужащий Сергей.

Кроме того, минометчики ВСУ указали, что им не хватает боеприпасов и приходится использовать вооружение времен Второй мировой войны.

Ранее генерал ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение обороны Артемовска и укрепление в городе позиций украинских военных. Об этом заявили в офисе Зеленского в ответ на сообщения СМИ о том, что главнокомандующий настаивал на отводе войск и сохранении жизни солдат. О том, что Артемовск — скорее, символ, чем стратегический пункт, 6 марта говорил и шеф Пентагона Ллойд Остин. Несмотря на заявления Киева, некоторым подразделениям, оборонявшим Артемовск, уже приказали отступить из города.