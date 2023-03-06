Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ соцобъектов в селе Муром

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины обстреляли центр села Муром, где расположены социальные объекты.

«Сегодня под обстрелом Муром. ВСУ вновь бьют по центру села, там, где находятся социальные объекты. Слава богу, никто не пострадал!» — написал он.

По его словам, в селе был поврежден продуктовый магазин и три частных дома. Кроме того, повреждения были зафиксированы на линии газоснабжения.

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Ранее губернатор Белгородской области сообщил в своем Telegram-канале, что в Новом Осколе сработала российская система ПВО.

По данным главы региона, были сбиты три ракеты.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.