Forbes: ВСУ не получили от Запада технику для формирования сбалансированных соединений

Украинские военные не получили от Запада нужного сочетания бронетехники для формирования сбалансированных по натовским меркам общевойсковых соединений, пишет Forbes.

Как сообщает издание, какие бы излишки танков, боевых машин, бронетранспортеров и разведывательных машин ни предлагали Украине союзники, Киев с радостью принимает ее для своей армии. Однако это вылилось в некоторый дисбаланс в переоснащении бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) для возможного контрнаступления этой весной.

Автор уточняет, что в настоящее время у ВСУ есть «куча новых БМП» и легкобронированных танков, но настоящих, обещанных НАТО тяжелых танков у украинцев пока недостаточно и этот дисбаланс сохранится, вероятно, в ближайшие несколько месяцев.

Ряд западных специалистов рассматривают в качестве альтернативы оснастить БМП противотанковыми ракетами, пишет обозреватель Forbes.

«В ближайшие несколько месяцев в украинской армии, скорее всего, будет гораздо больше новых БМП, чем новых танков. Так что нужно подойти к делу творчески», — резюмирует журналист.

Ранее военный журнал Military Watch усомнился в успешности использования на Украине британского танка Challenger 2.