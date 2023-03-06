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Forbes: ВСУ не получили от Запада технику для формирования сбалансированных соединений

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Marko Djurica/Reuters

Украинские военные не получили от Запада нужного сочетания бронетехники для формирования сбалансированных по натовским меркам общевойсковых соединений, пишет Forbes.

Как сообщает издание, какие бы излишки танков, боевых машин, бронетранспортеров и разведывательных машин ни предлагали Украине союзники, Киев с радостью принимает ее для своей армии. Однако это вылилось в некоторый дисбаланс в переоснащении бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) для возможного контрнаступления этой весной.

Автор уточняет, что в настоящее время у ВСУ есть «куча новых БМП» и легкобронированных танков, но настоящих, обещанных НАТО тяжелых танков у украинцев пока недостаточно и этот дисбаланс сохранится, вероятно, в ближайшие несколько месяцев.

Ряд западных специалистов рассматривают в качестве альтернативы оснастить БМП противотанковыми ракетами, пишет обозреватель Forbes.

«В ближайшие несколько месяцев в украинской армии, скорее всего, будет гораздо больше новых БМП, чем новых танков. Так что нужно подойти к делу творчески», — резюмирует журналист.

Ранее военный журнал Military Watch усомнился в успешности использования на Украине британского танка Challenger 2.

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