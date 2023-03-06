В Днепропетровской области призвали жителей сдать оружие и боеприпасы в течение 10 дней

Власти Днепропетровской области призвали граждан в течение 10 дней добровольно сдать огнестрельное оружие и боеприпасы, которые были розданы после начала боевых действий на Украине, передает «Страна.ua».

Губернатор Сергей Лысак отметил, что сейчас ситуация в регионе стабилизировалась, а оружие вернули далеко не все.

Ранее сообщалось, что болгарское оружие на миллионы долларов поступило на Украину через другие страны за последние два года, причем Киеву и Софии даже не пришлось соглашаться ни на одну прямую сделку.

По информации портала, Болгария «косвенно» начала отправку вооружений Киеву еще до начала конфликта, несмотря на заявления правительства республики.

Как отмечается, соответствующие поставки на сумму более $1 млрд болгарские компании осуществили через посредников, используя для этого различные зарубежные программы по реализации вооружений. В частности, Euractiv указывает, что закупки болгарского оружия и боеприпасов шли со стороны США и Великобритании для последующей отправки Киеву.